ОТСТРАНЕНЫ ОТ РАБОТЫ РЯД СОТРУДНИКОВ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ И ПОСТОВ ДПС
Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар провел оперативное совещание с руководителями центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел.
На совещании министр поставил вопросы по исполнению ранее данных поручений территориальным органам курортных районов Абхазии по организации общественного порядка и безопасности во время летнего туристического сезона.
В частности, Дмитрий Дбар принял жесткие меры в связи с инцидентом, имевшим место в ночь на 15 июня текущего года, на территории пансионата «Самшитовая роща» в г. Пицунда.
По указанию министра отстранены от исполнения служебных обязанностей ряд сотрудников оперативных служб и постов ДПС.
Для усиления мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка подразделения Гагрского УВД и ОВД по Гудатскому районов усилены личным составом оперативных служб центрального аппарата МВД.
Дмитрий Дбар так же дал ряд служебных указаний по усилению контроля автотранспорта на предмет выявления несоответствия госномерных знаков регистрационным данным автомобилей.
Об сообщает сайт МВД РА.