ОТСТРАНЕНЫ ОТ РАБОТЫ РЯД СОТРУДНИКОВ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ И ПОСТОВ ДПС

Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар провел оперативное совещание с руководителями центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел.

На совещании министр поставил вопросы по исполнению ранее данных поручений территориальным органам курортных районов Абхазии по организации общественного порядка и безопасности во время летнего туристического сезона.

В частности, Дмитрий Дбар принял жесткие меры в связи с инцидентом, имевшим место в ночь на 15 июня текущего года, на территории пансионата «Самшитовая роща» в г. Пицунда.