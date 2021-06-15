ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ В СВЯЗИ С РАНЕНИЕМ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Глава государства назвал преступление, совершенное в отношение гостей, преступлением против нашей республики.

Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в связи с ранением туристов, имевшем место накануне в Пицунде. В нем участвовали премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, генеральный прокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, председатель СГБ Роберт Киут, руководители правоохранительных органов Гагрского района.

Президент поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона.

Аслан Бжания дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов.

Президент поручил МВД проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения.

Аслан Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе.

Об этом сообщает сайт главы государства.