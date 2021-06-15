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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА АННОЙ КУЗНЕЦОВОЙ

Новости Вторник, 15 июня 2021 16:06
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА АННОЙ КУЗНЕЦОВОЙ

Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анну Кузнецову. Во встрече приняли участие руководитель Администрации президента Алхас Квициниа и уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия.

Приветствуя гостью глава государства, в частности сказал:

«Рад приветствовать Вас, уважаемая Анна Юрьевна. Ваш визит имеет большое значение, поскольку защита прав и интересов наших детей является приоритетной задачей любого государства.

Несмотря на то, что до недавнего времени в Абхазии не было аппарата уполномоченного по правам ребенка, вопросам защиты прав детей государство уделяло особое внимание.

К счастью, в Абхазии нет детского дома. И это вовсе не потому что государство не уделяет внимание и не может организовать такое социальное учреждение, это связано с менталитетом нашего народа. Если даже по воле судьбы ребенок остается сиротой, его забирают близкие родственники.

Государство в силу своих возможностей уделяет особое внимание вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями. Для них в Сухуме функционирует Республиканский реабилитационный центр. Более 200 детей с проблемами нервной и опорно-двигательной системы проходят здесь реабилитацию, для них созданы неплохие условия. Ими занимаются специалисты высокого уровня. В Сухуме также функционирует специальная школа для детей с особенностями развития. Столичная администрация уделяет этому учебному заведению особое внимание.

Накануне я подписал Указ о назначении уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия. Мактина Отариевна, несмотря на свою молодость, имеет большой опыт работы с детьми. Возглавляемый ею фонд спас множество детских жизней. Считаю символичным, что свою деятельность на новом посту она начинает с подписания меморандума о взаимодействии с Вами. Для нас это очень важно. Институт уполномоченного по правам ребенка это новый для нас государственный институт и мы рассчитываем на Вашу поддержку и поддержку Вашего аппарата. Позвольте еще раз поблагодарить Вас за визит и пожелать   Вам успехов».

В свою очередь Анна Кузнецова поблагодарила президента Абхазии за встречу и отметила, что считает очень важным учреждение в Абхазии специального органа по защите прав детей. Она отметила, что готова оказать содействие и поддержку уполномоченному по правам ребенка в Республике Абхазия.

В присутствии главы государства Анна Кузнецова и Мактина Джинджолия подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между аппаратами уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 15 июня 2021 16:10

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