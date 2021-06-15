В ГТК НАГРАДИЛИ УЧАСТНИКОВ ВЭД

В 2020 г. основные усилия таможенных органов Республики Абхазия были направлены на совершенствование путей таможенного администрирования в целях создания благоприятных условий для ведения внешнеэкономической деятельности, обеспечение полноты, своевременности уплаты таможенных платежей.

Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. В ГТК прошла церемония награждения участников внешнеэкономической деятельности почетными грамотами за плодотворное сотрудничество в реализации таможенной политики Республики Абхазия и за значительный вклад в формирование доходной части республиканского бюджета 2020 г.

Несмотря на распространение короновирусной инфекции, за прошлый год было достигнуто повышение уровня администрирования таможенных платежей, показатели которых по их начислению в 2020 г. выше значений аналогичного периода 2019 г.

Объем внешнеторгового оборота в 2020 г. составил 26 млрд. 555,0 млн. руб., что на 565,0 млн. руб. больше, чем в 2019 г.

В достижении указанных показателей значительный вклад внесли крупные участники внешнеэкономической деятельности, суммарный товарооборот которых составляет порядка 13 млрд. 157,0 млн. руб. или 49,5% от общего товарооборота за 2020 г.