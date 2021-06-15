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Абхазия Информ

В ГТК НАГРАДИЛИ УЧАСТНИКОВ ВЭД

Новости Вторник, 15 июня 2021 21:53
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В ГТК НАГРАДИЛИ УЧАСТНИКОВ ВЭД

Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. В ГТК прошла церемония награждения участников внешнеэкономической деятельности почетными грамотами за плодотворное сотрудничество в реализации таможенной политики Республики Абхазия и за значительный вклад в формирование доходной части республиканского бюджета 2020 г.

В 2020 г. основные усилия таможенных органов Республики Абхазия были направлены на совершенствование путей таможенного администрирования в целях создания благоприятных условий для ведения внешнеэкономической деятельности, обеспечение полноты, своевременности уплаты таможенных платежей.

Несмотря на распространение короновирусной инфекции, за прошлый год было достигнуто повышение уровня администрирования таможенных платежей, показатели которых по их начислению в 2020 г. выше значений аналогичного периода 2019 г.

Объем внешнеторгового оборота в 2020 г. составил 26 млрд. 555,0 млн. руб., что на 565,0 млн. руб. больше, чем в 2019 г.

В достижении указанных показателей значительный вклад внесли крупные участники внешнеэкономической деятельности, суммарный товарооборот которых составляет порядка 13 млрд. 157,0 млн. руб. или 49,5% от общего товарооборота за 2020 г.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 15 июня 2021 21:56

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