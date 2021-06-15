ДАЛИ КЛЯТВУ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. Выпускники Сухумского медицинского колледжа дали торжественную клятву медицинского работника. В церемонии участвовал министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Он поздравил выпускников медколледжа с окончанием учебы.
«Абхазии нужны специалисты в разных медицинских областях. У нас большой потенциал в республике. для оказания всех видов медицинской помощи. И мы будем к этому стремиться, и только с вашей помощью мы добьёмся этого. Уверен, что вы будете профессионалами своего дела. Мы возлагаем на вас большие надежды. Поздравляю вас!» – сказал министр.
В скором времени выпускникам предстоит сдать экзамены.
Министр сказал, что непременно будет присутствовать на нескольких из них, чтобы проверить уровень знаний выпускников медколледжа.
Об этом сообщает сайт Минздрава Абхазии.