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Абхазия Информ

103 ЧЕЛОВЕКА C COVID-19. ДВОЕ УМЕРШИХ

Новости Вторник, 15 июня 2021 23:03
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103 ЧЕЛОВЕКА C COVID-19. ДВОЕ УМЕРШИХ

Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 341 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 103 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, у 41 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ 14 июня умерла 81-летняя пациентка.

 

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Гагрской ЦРБ – 17, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов.

В Сухумской инфекционной больнице 14 июня скончалась пациентка 57 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15952 человека. Зарегистрировано 241 летальный случай. Выздоровели 15134 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 15 июня 2021 23:31

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