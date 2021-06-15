103 ЧЕЛОВЕКА C COVID-19. ДВОЕ УМЕРШИХ

Сухум. 15 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 341 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 103 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, у 41 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ 14 июня умерла 81-летняя пациентка.