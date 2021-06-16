ДТП В ГАГРСКОМ ТОННЕЛЕ

Сухум. 16 июня 2021. Абхазия-Информ. В северной части Гагрского тоннеля произошло ДТП. Автомобиль «KIA RIO», которым управляла туристка из России, при выезде из тоннеля слетел в овраг. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 22 часа 03 минуты.

Сотрудники спасательного ведомства страны оперативно прибыли на место ДТП и оказали пострадавшим помощь.

В результате происшествия из 6 пассажиров двое были доставлены в Гагрскую районную больницу, остальные отказались от госпитализации