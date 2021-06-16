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Абхазия Информ

ДТП В ГАГРСКОМ ТОННЕЛЕ

Новости Среда, 16 июня 2021 13:04
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Сухум. 16 июня 2021. Абхазия-Информ. В северной части Гагрского тоннеля произошло ДТП. Автомобиль «KIA RIO», которым управляла туристка из России, при выезде из тоннеля слетел в овраг. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 22 часа 03 минуты.

Сотрудники спасательного ведомства страны оперативно прибыли на место ДТП и оказали пострадавшим помощь.  

В результате происшествия из 6 пассажиров двое были доставлены в Гагрскую районную больницу, остальные отказались от госпитализации

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 16 июня 2021 13:07

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