МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ

Министр представил депутатам подробную информацию о состоянии дел в сфере здравоохранения, рассказал о задачах, стоящих перед министерством, и перспективам развития данной отрасли.

В рамках заседания состоялась встреча с министром здравоохранения Республики Абхазия Эдуардом Бутба.

Сухум. 16 июня 2021. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны, которое провел его председатель Алхас Джинджолия.

Особое внимание он уделил ситуации, складывающейся на сегодняшний день в Республике, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Эдуард Бутба сообщил депутатам о тенденции к росту заболеваемости COVID-19 на территории Абхазии и обратился с просьбой поддержать медиков в деле обеспечения необходимых мер во избежание дальнейшего распространения опасной инфекции.

В том числе участники заседания обсудили вопросы вакцинации в стране и темпы прививочной кампании.

Отвечая на многочисленные вопросы депутатов, Эдуард Бутба выразил надежду, что Парламент окажет содействие исполнительной власти в разработке и принятии первоочередных законодательных актов.

В заседании приняли участие спикер Парламента Валерий Кварчия, его заместители Михаил Сангулия и Саид Харазия, члены Комитета и другие депутаты, а также представитель президента в Парламенте Саида Бутба.

Об этом сообщает Минздрав РА.