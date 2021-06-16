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Абхазия Информ

ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН ГОСУДАРСТВЕННОГО КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА АБХАЗИИ

Новости Среда, 16 июня 2021 13:15
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Сухум. 16 июня 2021. Абхазия-Информ. Стартовал первый летний концертный сезон Государственного камерного оркестра в новом совместном проекте с Абхазским государственным драматическим театром им. С. Чанба.

В концерте принимают участие талантливые и яркие солисты: Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Мария-Эмилия Терзян-Хагба.

В концерте прозвучат произведения В. А. Моцарта, Г. Ф. Генделя, Дж. Россини, Т. Альбинони, Ж. Бизе, Р. Штрауса, И. Штрауса, И. Брамса, П. И. Чайковского, Ф. Легара.

Об этом сообщает Минкультуры Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 16 июня 2021 13:17

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