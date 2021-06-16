Сухум. 16 июня 2021. Абхазия-Информ. 15 июня 2021 года в 00:20, гражданин Пилия Дмитрий Викторович, находясь в городе Пицунда, в ресторане «Апсны», расположенного на территории пансионата «Самшитовая Роща», в результате возникшей ссоры с гражданами Российской Федерации Филоян А.А. и Салимгариевым Т.Н., с целью умышленного причинения вреда здоровью, используя имеющееся при себе огнестрельное оружие, умышленно произвел 9 выстрелов, в результате чего нанес три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обоих ног гражданину Филоян А.А. и шесть огнестрельных ранений в область левой ноги, таза и мошонки Салимгариеву Т.Н.,

Последние были доставлены в Гагрскую ЦРБ, где им оказали первую медицинскую помощь. Впоследствии их транспортировали на территорию РФ в г. Сочи для дальнейшего лечения.

По данному факту следственным отделом УВД по Гагрскому району, в отношении Пилия Д.В., возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 105 и ч.1 ст.217 и ч.1 ст.207 УК РА.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пилия Д.В.