ВОЗ ОТКРОЕТ СВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АБХАЗИИ

В прошлом году ВОЗ проводила миссию по оценке подготовки системы здравоохранения Абхазии к COVID-19. После чего для эффективной борьбы с пандемией были подготовлены ряд рекомендаций, которые абхазская сторона реализовала в полном объеме.

Сухум. 16 июня 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с представителями Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли в Абхазию для оказания гуманитарной и консультативной помощи.

На прошлой неделе ВОЗ в качестве гуманитарной помощи доставил в Абхазию дополнительное оборудование для двух новых ПЦР-лабораторий, а также средства индивидуальной защиты для 8 больниц республики.

«На сегодняшний день специалисты оказывают консультативную помощь в установке оборудования в двух новых ПЦР-лабораториях в Гагре и Очамчыре»,- сказал Силву Доманте.

Он проинформировал министра о том, что специалистами ВОЗ проводится анализ обеспечения холодовой цепи, которая способствует сохранению фармацевтических препаратов в условиях низких температур от момента производства до момента применения.

«Пока вакцины от COVID-19, требующие хранения при соответствующей температуре у вас имеются в малом количестве. Но в случае увеличения количества доз возникнет необходимость подготовить соответствующие условия для их хранения и транспортировки. В будущем холодовая цепь может быть полезна не только для хранения вакцин, но и для хранения других препаратов», – отметил Силву Доманте.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, мониторинга специалистами ВОЗ медицинских учреждений Абхазии с целью оказания гуманитарной помощи медикаментами и медизделиями.

«Мы предоставили больницам Абхазии оборудование для видеоконференции и проводим онлайн тренинги по ведению тяжелобольных, инфекционному контролю и лабораторной диагностике», – сказал Силву Доманте.

Представитель Всемирной организации здравоохранения сообщил министру о желании открыть представительство ВОЗ в Абхазии. Эдуард Бутба поддержал идею открытия офиса и поблагодарил гостей за поддержку населения республики в период разгула пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.