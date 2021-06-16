ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА»

В спектакле сыграли три поколения артистов Абхазского театра: Народная артистка РА Виолетта Маан, Гарри Аджинджал, Адгур Малия, молодые актеры Гудиса Тодуа и Лана Джопуа. Режиссёр-постановщик – заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств Абхазии Адгур Кове. Художник-постановщик – Виталий Кацба.

Главную роль Памелы Кронки в спектакле сыграла Виолетта Маан, которая в 16 лет стала Народной артисткой Абхазии.

По сюжету пьесы, три мошенника, спасаясь от преследования полиции, приходят в дом к одинокой старушке – «божьему одуванчику» Памеле Кронки. Им в голову приходит блестящая мысль – застраховать Памелу, подстроить несчастный случай в результате которого она погибает и они смогут получить деньги.

Но Памела своей чистотой, верой в людей и любовью к ним заставляет мошенников понять, что деньги в жизни – не самое главное.