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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА»

Новости Среда, 16 июня 2021 18:48
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ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА»

Сухум. 16 июня 2021. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном драматическом театре имени С. Чанба состоялась премьера спектакля «Дорогая Памела»по одноименному произведению Джона Патрика.  

В спектакле сыграли три поколения артистов Абхазского театра: Народная артистка РА Виолетта Маан, Гарри Аджинджал, Адгур Малия, молодые актеры  Гудиса Тодуа и Лана Джопуа. Режиссёр-постановщик – заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств Абхазии Адгур Кове. Художник-постановщик – Виталий Кацба.

Главную роль Памелы Кронки в спектакле сыграла Виолетта Маан, которая в 16 лет стала Народной артисткой  Абхазии.

По сюжету пьесы, три мошенника, спасаясь от преследования полиции, приходят в дом к одинокой старушке – «божьему одуванчику» Памеле Кронки. Им в голову приходит блестящая мысль – застраховать Памелу, подстроить  несчастный случай в результате которого она погибает и  они смогут получить деньги.

Но Памела своей чистотой, верой в людей и любовью к ним заставляет мошенников понять, что деньги в жизни – не самое главное.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 16 июня 2021 18:50

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