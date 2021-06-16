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Абхазия Информ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Новости Среда, 16 июня 2021 20:50
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Сухум. 16 июня 2021. Абхазия-Информ. Следственным отделом УВД по Гагрскому району в отношении Дмитрия Пилия, открывшего стрельбу в ресторане пансионата «Самшитовая роща» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 105, ч.1 ст.217 и ч.1 ст.207 УК РА.

Как ранее сообщалось, 15 июня в 00:20 часов гражданин Пилия Дмитрий Викторович, находясь в городе Пицунда, в ресторане «Апсны», расположенного на территории пансионата «Самшитовая Роща», в результате возникшей ссоры с гражданами Российской Федерации Филоян А.А. и Салимгариевым Т.Н. с целью умышленного причинения вреда здоровью, используя имеющееся при себе огнестрельное оружие, умышленно произвел 9 выстрелов, в результате чего нанес три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обоих ног гражданину Филоян А.А. и шесть огнестрельных ранений в область левой ноги, таза и мошонки Салимгариеву Т.Н..

Последние были доставлены в Гагрскую ЦРБ, где им оказали первую медицинскую помощь. Впоследствии они были транспортированы на территорию РФ в г. Сочи для дальнейшего лечения.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Пилия.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 16 июня 2021 20:54

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