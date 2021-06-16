МВД ПРЕДЛАГАЕТ УЖЕСТОЧИТЬ СТАТЬЮ УК ОБ ОРУЖИИ

Данный проект разработан по указанию министра ВД Дмитрия Дбар УПО МВД РА и сегодня, после прохождения согласования с заинтересованными ведомствами, представлен на рассмотрение в Кабинет министров РА для дальнейшего направления Президенту Абхазии для представления в Народное Собрание – Парламент РА.

Сотрудниками органов внутренних дел менее чем за год изъято только из частного незаконного владения порядка 110 единиц огнестрельного оружия. В настоящее время за незаконный оборот огнестрельного оружия предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 3-х лет, что является не тяжким преступлением, а применяемая к подследственным лицам санкция о мере пресечения, как правило - подписка о невыезде. Люди, зная, что серьезного наказания за это преступление не последует, продолжают незаконно приобретать и носить оружие.

Предлагаемый проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия» предусматривают ужесточение санкций статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), а именно:

- увеличение санкции части первой с «лишения свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере до двадцати пяти тысяч рублей либо без такового» на «лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом пятьдесят тысяч рублей либо без такового»;

- увеличение санкции части второй с «лишения свободы на срок от двух до шести лет» на «лишение свободы на срок от пяти до восьми лет»;

- увеличение санкции части третьей с «лишения свободы на срок от пяти до восьми лет» на «лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет».

Согласно действующему уголовному законодательству Республики Абхазия деяния, предусмотренные частью первой статьи 217 Уголовного Кодекса Республики Абхазия, относятся к категории средней тяжести, а санкция чрезмерно мягкая. Данное обстоятельство дает возможность органам предварительного расследования и органам судебной власти, при отсутствии иных отягчающих обстоятельств, применять в отношении лица, привлеченного к ответственности меру пресечения, не связанную с реальным лишением свободы.

Увеличение санкции части первой, второй и третьей статьи 217 УК РА предполагает изменение категорий преступления из средней тяжести в тяжкую и особо тяжкую, что исключает возможность применения мер пресечения, не связанного с лишением свободы в отношении лица, привлеченного к ответственности.

Ужесточение статьи 217 УК А обосновано так же тем, что лица, находящиеся под следствием, судом, совершают аналогичные преступления с тяжкими последствиями. Ужесточение санкций указанной статьи окажет профилактическое воздействие на потенциальных преступников.

Представленный законопроект не повлечет за собой финансовых затрат из республиканского бюджета Республики Абхазия и не потребует внесения изменений в другие законодательные акты Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.