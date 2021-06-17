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Абхазия Информ

СТАТИСТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ НА 17 ИЮНЯ 2021. АБХАЗИЯ НА 160 МЕСТЕ

Новости Четверг, 17 июня 2021 11:26
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СТАТИСТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ НА 17 ИЮНЯ 2021. АБХАЗИЯ НА 160 МЕСТЕ

Сухум. 17 июня 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в мире зафиксировано 177 819 233 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 216 018 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 849 031 человек, сегодня зафиксировано 7 902 случая смерти.

В активной фазе болезни находятся 11 745 315 человек, из них 83 357 в критическом состоянии. Уровень летальности – 2.16%.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 17 июня 2021 в мире 162 330 744.

Последний раз АИ публиковало данные по ковиду 9 июня. За прошедший период – это 8 дней, увеличилось число стран где выявлено заболевание с 191 до 240.

За восемь дней Абхазия по числу выявленных заболевших перешла с 82 места на 160. Она стоит между Гваделупой – 16752 человек и Сомали – 14827 человек.

С 9 по 17 июня число официально выявленных заболевших коронавирусом граждан достигло 16017 человек, на 9 июня их было 15549. За восемь дней прирост составил 468 человек.

За это же время число летальных случаев с 236 выросло до 241.

Стоит отметить, что в эти данные не входят люди проходящие лечение и умершие за пределами Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 17 июня 2021 11:47

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