Сухум. 17 июня 2021. Абхазия-Информ. Тематические баннеры, подготовленные УГАИ МВД РА и первым оператором мобильной связи ЗАО «АКВАФОН-GSM», размещены по республиканской трассе в Очамчырском, Гулрыпшском, Сухумском и Гудаутском районах.

Цель социального проекта «Вместе против ДТП» – это привлечение внимания общества к проблемам безопасности на дорогах, снижению уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий.

Водители, соблюдайте правила дорожного движения, сохраните свою жизнь и жизни наших близких.