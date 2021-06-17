ВЕДУТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 17 июня 2021. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» Администрации г. Сухум по просьбе жителей производит капитальный ремонт канализационных труб по улице Инал-ипа, 88 Б на перекрестке с улицей Басария.

В ходе плановых работ Ремонтно-строительное управление Администрации заменяет изношенную водопроводную трубу по улице Агумава (участок от перекрестка улицы Ардзинба до перекрестка с улицей Спортивная).

Дорожное ремонтно-строительное управление осуществило ямочный ремонт по улице Дзидзария и Агумава. В конце мая в этом месте была проложена водопроводная труба по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 гг.

Об этом сообщает сайт столицы.



