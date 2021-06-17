ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В АБХАЗИИ УХУДШИЛАСЬ

«Уважаемые граждане хочу информировать вас об ухудшении эпидемиологической обстановки в стране по коронавирусной инфекцией. Увеличивается количество заразившихся, много обращений в лечебные учреждения страны. Мы вынуждены увеличивать мощности ковидных центров. Самолечение на дому недопустимо! Просьба при первых симптомах обращаться к медикам. Нежелательно проводить свадьбы и посещать массовые мероприятия в закрытых помещениях. Просьба соблюдать санэпид режим, носить маски и соблюдать социальную дистанцию», – сказал Эдуард Бутба.

Сухум. 17 июня 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба, главный санитарный врач республики Людмила Скорик и главный санитарный врач Сухума Алла Беляева выступили с обращением к населению в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Абхазии.

В свою очередь Людмила Скорик напомнила, что медики неоднократно информировали населения о необходимости соблюдения санитарных норм, призывали носить маски, не собираться в помещениях большими группами и др. Естественно начался рост заболевания коронавирусной инфекцией.

«Это заболевание не зависит от погодных условий или половых признаков. Это инфекция передается только от заболевших или носителей, особенно при тесном контакте.

1 июня, в День защиты детей, все наши граждане расслабились и дружно отмечали праздник, начали справлять свадьбы - все это вызвало резкий рост заболеваемости. И, как следствие, в три раза увеличилась обращаемость в лечебные учреждения и теперь у нас число заболевших составляет около 31% из обратившихся за ПЦР», – сообщила Людмила Скорик.

Сначала было около 40 пациентов в день, но на днях эта цифра достигла более 100 человек.

«При таких массовых обращениях к врачам у нас выросло число тяжёлых больных. Многие, несмотря на то, что чувствуют себя плохо 2-3 суток, приходят в лечебные учреждения поздно, когда им уже требуется госпитализация.

Я призываю граждан при появлении первых симптомов, присущих любой острой респираторной инфекции, хотя сегодня у нас имеет место и коронавирусная инфекция кишечного типа, нужно тут же звонить своему участковому врачу, терапевту или педиатру для того, чтобы получить направление на ПЦР-исследование. Если состояние вашего здоровья позволяет самостоятельно приехать и сдать ПЦР-анализ, на следующий день вы будете проинформированы о результате, и появится возможность принять все меры по назначению лечения на ранней стадии заболевания», – констатировала Скорик.

Она призвала соблюдать все меры профилактики коронавирусной инфекции, что будет способствовать меньшему количеству зараженных, как в республике, так и в семьях.

«Четырнацатидневный период карантина никто не отменял. Если в семье появился заболевший, нужно всем членам семьи находиться дома.

Остается востребованным мытье рук, обработка гаджетов, ношение масок и непосещение массовых мероприятий, проводимых в помещениях», - напомнила Людмила Скорик.

Главный санитарный врач столицы Алла Беляева сообщила, что, в Сухуме. с прошлой недели начался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и сегодня медики получили не радующие их результаты – это 66 человек с коронавирусом.

«Сухум является лидером среди городов нашей республики по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Более того, среди заболевших большое количество детей школьного и даже дошкольного возраста. Поэтому министерство просвещения отменило празднование выпускных балов. Мы также просим проводить праздничные выпускные мероприятия отдельных классов на открытом воздухе, а не в закрытых помещениях», – обратилась к населению Алла Беляева.

«Мы неоднократно просили и продолжаем просить в местах скопления людей, в магазинах, на рынке, в транспорте – одевайте маски. Маска, пусть и не полностью, но защитит вас от коронавирусной инфекции. Мы также просим всех не посещать массовые мероприятия, которые проводятся в закрытых помещениях, а также не организовывать эти мероприятия по возможности. Берегите себя», – сказала Алла Беляева.



Об этом сообщает сайт Минздрава.



