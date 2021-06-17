МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОСЕТИЛ РАНЕНЫХ

Сухум. 17 июня 2021. Абхазия-Информ. По поручению президента РА Аслана Бжания министр здравоохранения Эдуард Бутба побывал в Сочинской больнице, пообщался с медперсоналом клиники и самими пострадавшими в результате инцидента в Пицунде.

«Пациент Салимгириев сегодня в палате, состояние его удовлетворительное. Все первое необходимое медицинское вмешательство было произведено в Абхазии и второе уже в Сочинской больнице №4.