МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОСЕТИЛ РАНЕНЫХ
Сухум. 17 июня 2021. Абхазия-Информ. По поручению президента РА Аслана Бжания министр здравоохранения Эдуард Бутба побывал в Сочинской больнице, пообщался с медперсоналом клиники и самими пострадавшими в результате инцидента в Пицунде.
«Пациент Салимгириев сегодня в палате, состояние его удовлетворительное. Все первое необходимое медицинское вмешательство было произведено в Абхазии и второе уже в Сочинской больнице №4.
Гражданин Филоян сегодня находится в реанимации. У него скелетная травма, плюс травма сосудистого пучка в районе бедренной артерии. Ему сделали операцию, сейчас больной находится в реанимационном отделении.
После того, как он будет стабилен, вертолетом его доставят в первую краевую больницу Краснодара. На данный момент состояние больного тяжелое, но стабильное», – сказал министр здравоохранения Э. Бутба.