ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ТАРАСА ШАМБА

Открывая заседание, вице-президент Абхазии отметил роль Тараса Шамба в становлении современного абхазского государства. Бадра Гунба предложил представить все имеющиеся у членов комиссии предложения с тем, чтобы сформировать единый план по увековечению памяти выдающегося общественного и государственного деятеля.

Беслан Эшба проинформировал участников заседания о принятых столичными властями мерах по данному вопросу. Как отметил мэр столицы, решением городского Собрания один из центральных парков назван именем Тараса Шамба, депутаты Горсобрания также одобрили инициативу Администрации Сухума об установке памятника Тарасу Шамба в столице.

Руководитель аппарата Кабинета министров Давид Сангулия озвучил предложения правительства. Кабмин предлагает обратиться к Национальному банку Абхазии выпустить к юбилейной дате памятную монету с изображением Тараса Шамба, учредить к его юбилею персональную стипендию для студентов либо юридического факультета, либо факультета международных отношений, обратиться к руководству Гудаутского района с предложением назвать одну из улиц города Гудауты именем известного государственного и общественного деятеля. Правительство также предлагает обратиться к властям Москвы с просьбой установить памятную доску на доме, где жил Тарас Миронович.

Член Комиссии, Вячеслав Цугба предложил провести работу по изучению архива Тараса Шамба и изданию его трудов. Он также предложил Всемирному абхазо-абазинскому конгрессу, одним из основателей и руководителем которого был Тарас Шамба, учредить премию его имени.

Вице-президент сообщил участникам совещания, что ко дню рождения Тараса Шамба в Сухуме, в музее Боевой Славы пройдет вечер его памяти. Бадра Гунба поручил министру культуры Гудисе Агрба подготовить соответствующую программу. Вице-президент также отметил, что осенью в память о Тарасе Мироновиче Шамба под эгидой Абхазского государственного университета пройдет научная конференция с приглашением ученых-юристов и политологов из Российской Федерации.

Бадра Гунба предложил участникам совещания провести в канун дня рождения Т. М. Шамба следующее заседание Комиссии, на котором будет утвержден План мероприятий по увековечению его памяти.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.