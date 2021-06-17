АСЛАН БЖАНИЯ: ПРИМИТЕ МЕРЫ, КАКИЕ СЧИТАЕТЕ НУЖНЫМИ В ОТНОШЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ВАМ ПОДЧИНЁННЫХ

«В этой отрасли огромное количество проблем. Предлагаю обсудить как обстоят дела и что необходимо предпринять для того, чтобы предстоящие осень и зима не оказались как предыдущие. Фактически мы будем сталкиваться с огромным количеством решений, которые обязаны принять. И решения эти станут испытанием для всех нас. Тем не менее, отрасль чисто экономическая, и для того, чтобы решить проблему, необходимо рассуждать экономическими категориями, а не политическими. Проблему необходимо решать, и нужно выработать грамотное решение», – сказал Президент.

В ходе совещания главе государства доложили о текущем потреблении и рисках возникновения дефицита электроэнергии. По информации вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, с мая текущего года, после запуска ИнгурГЭС общее потребление электроэнергии достигло 260 млн квт/ч. Из них в мае было потреблено 179,6 млн квт/ч, а с начала июня - 80 млн квт/ч. В прошлом году потребление за май и июнь составило 217 млн квт/ч, соответственно рост составил порядка 29%.

Общее превышение потребления за пять месяцев этого года по отношению к 2020 году составило 267 млн квт/часов.

Озган констатировала, что при условии сохранения такой динамики потребления уже к концу октября может сформироваться дефицит порядка 400 млн квт/ч, и это может привести к необходимости обеспечения электроэнергией за счет перетока из России.

Глава государства акцентировал также внимание на вопросах, касающихся усиления мер борьбы с незаконным подключением к электросетям для добычи криптовалют, улучшения показателей собираемости за электроэнергию.

Заместитель гендиректора «Черноморэнерго» Зураб Багапш привел статистические данные, в соответствии с которым выявлено 359 майнинг-ферм.

Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул необходимость учета того, что курортный сезон будет насыщенным и количество объектов, которые будут пользоваться электроэнергией вырастет в разы. Он также напомнил, что из 41 подстанции в стране только 7 могут работать в нормальном режиме, остальные же нуждаются в срочной реконструкции.

«Они не станут лучше, пока мы не станем вкладывать в них серьезные деньги, пока мы не изменим в какой-то степени наше законодательство, чтобы инвестор был заинтересован сюда прийти. Абхазского бюджета сегодня, завтра и послезавтра не будет хватать даже на 10% ремонтных работ на этих объектах. Нравится это кому-то или нет, мы должны приступить к отключениям уже сегодня. А что будет, если мы отключим Гагрский район на два часа в сутки в летние месяцы? Но другого пути стабилизировать объем потребленной электроэнергии нет. Мы должны, посоветовавшись с энергетиками и главами администраций районов, принять правильное управленческое решение, как это сделать. Может, стоит не отключать Гагрский район, а проводить отключения в других районах? Эти объекты нашей энергосистемы, о которых я говорил, требуют немедленного вложения огромных финансовых средств. Надежная энергетика – надежные инвестиции, которых мы сегодня по известным обстоятельствам лишены. Кристина Константиновна с коллегами в этом отношении отработали очень квалифицировано дорожную карту. Мы ее скоро будем готовы переслать в Парламент и общественные организации, чтобы все ее внимательно посмотрели. Придется пересмотреть многое, принять непопулярные решения, но мы не сможем стабилизировать ситуацию половинчатыми мерами. Это – самообман», – сказал Александр Анкваб.

Президент поручил премьер-министру взять под контроль вопросы энергетики, а также принять меры по кадровым вопросам.

«Примите меры, какие считаете нужными в отношении руководителей, вам подчинённых. Я не за репрессивные меры, но кто не справился должен быть отстранён от должности», – сказал глава государства.

В совещании участвовали вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Валерий Кварчия, глава Администрации Президента Алхас Квициниа и его заместители, премьер-министр Александр Анкваб, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, председатель Верховного суда Манана Делба, руководство Генеральной прокуратуры, МВД, ГТК, главы администраций городов и районов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.