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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 90 ЧЕЛОВЕК

Новости Четверг, 17 июня 2021 23:28
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 90 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 17 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 302 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 90 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 человек, у 56 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Гагрской ЦРБ – 16, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16107 человек. Зарегистрирован 241 летальный случай. Выздоровели 15182 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 17 июня 2021 23:33

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