ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 90 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 17 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 302 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 90 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 человек, у 56 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.