ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗЪЯТЫХ МАЙНИНГ-УСТРОЙСТВ В МВД ОБОРУДОВАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СКЛАД

Сухум. 18 июня 2021. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел проводит ежедневные мероприятия по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют, а также осуществляется контроль за ранее отключенными объектами.

С октября прошлого года и по июнь месяц текущего года от энергосети отключено порядка 13-ти тысяч устройств по добыче криптовалют. Демонтировано свыше 115-ти объектов. Изъято 7 трансформаторов. Всего по республике отключено 332 объекта и осуществлено 723 выезда проверок майнинг-ферм.

В отношении владельцев объектов, занимающихся незаконной добычей криптовалют, составлены административные протоколы, предусматривающие штрафы в крупных размерах. 67 материалов передано в суды.