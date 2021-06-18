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Абхазия Информ

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗЪЯТЫХ МАЙНИНГ-УСТРОЙСТВ В МВД ОБОРУДОВАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СКЛАД

Новости Пятница, 18 июня 2021 12:21
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ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗЪЯТЫХ МАЙНИНГ-УСТРОЙСТВ В МВД ОБОРУДОВАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СКЛАД

Сухум. 18 июня 2021. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел проводит ежедневные мероприятия по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют, а также осуществляется контроль за ранее отключенными объектами.

С октября прошлого года и по июнь месяц текущего года от энергосети отключено порядка 13-ти тысяч устройств по добыче криптовалют. Демонтировано свыше 115-ти объектов. Изъято 7 трансформаторов. Всего по республике отключено 332 объекта и осуществлено 723 выезда проверок майнинг-ферм.

В отношении владельцев объектов, занимающихся незаконной добычей криптовалют, составлены административные протоколы, предусматривающие штрафы в крупных размерах. 67 материалов передано в суды.

Для хранения изъятых со всех районов республики майнинг-устройств министерством внутренних дел оборудован специализированный склад, который расположен на охраняемой территории.

В МВД действует горячая линия. Всем, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, просим обращаться по следующим номерам телефонов:

Дежурная часть МВД:     +7 (840) 226-41-41

УЭБ и ПК МВД,     +7 (940) 927-28-46

Инфоотдел: WhatsApp и Telegram Messenger :    +7 (940) 920-20-95

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 18 июня 2021 12:25

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