ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗЪЯТЫХ МАЙНИНГ-УСТРОЙСТВ В МВД ОБОРУДОВАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СКЛАД
Сухум. 18 июня 2021. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел проводит ежедневные мероприятия по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют, а также осуществляется контроль за ранее отключенными объектами.
С октября прошлого года и по июнь месяц текущего года от энергосети отключено порядка 13-ти тысяч устройств по добыче криптовалют. Демонтировано свыше 115-ти объектов. Изъято 7 трансформаторов. Всего по республике отключено 332 объекта и осуществлено 723 выезда проверок майнинг-ферм.
В отношении владельцев объектов, занимающихся незаконной добычей криптовалют, составлены административные протоколы, предусматривающие штрафы в крупных размерах. 67 материалов передано в суды.
Для хранения изъятых со всех районов республики майнинг-устройств министерством внутренних дел оборудован специализированный склад, который расположен на охраняемой территории.
В МВД действует горячая линия. Всем, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, просим обращаться по следующим номерам телефонов:
Дежурная часть МВД: +7 (840) 226-41-41
УЭБ и ПК МВД, +7 (940) 927-28-46
Инфоотдел: WhatsApp и Telegram Messenger : +7 (940) 920-20-95
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.