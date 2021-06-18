ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

В результате проведённых следственно-оперативных и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый Гвинджия был задержан при пересечении государственной границы по р. Псоу и доставлен в ИВС УВД по г. Сухум.

Сухум. 18 июня 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками УУР МВД РА совместно с ОУР УВД по г. Сухум задержан ранее разыскиваемый по факту разбойного нападения, имевшего место в марте 2021 года на дополнительный офис КБ «Амра-банк», Гвинджия Артур Темурович 1995 г.р.

Преступление имело место 10 марта, когда четверо вооруженных лиц в масках, действуя по предварительному сговору и согласованно между собой по заранее распределенным ролям соучастников преступления, имея умысел на нападение в целях хищения чужого имущества под угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия, совершили разбойное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1.021.156 рублей. Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле "Ford Galaxy", с целью сокрытия преступления злоумышленники сожги вышеуказанную автомашину по ул. Армейская.

Как ранее сообщалось, 13 марта текущего года по подозрению в совершении данного преступления был задержан Квициния Алхас Нодарович 1983 г.р.. В ходе предварительного следствия так же установлен второй подозреваемый и 14 марта задержан Бутба Астамур Славикович 1981 г.р.. Оперативно-розыскные мероприятия и задержание подозреваемых в данном разбойном нападении лиц провели сотрудники службы государственной безопасности совместно с УУР МВД РА и ОУР столичного УВД.

Не установив точное местонахождение третьего подозреваемого в ходе предварительного расследования - гражданина Гвинджия А. Т., последний 20 апреля 2021 года был объявлен в розыск.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного СО УВД по г. Сухум по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 217 УК РА продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.