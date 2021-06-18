ДМИТРИЙ ПИЛИЯ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ
Сухум. 18 июня 2021. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд удовлетворил ходатайства Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в отношении Дмитрия Пилия.
Органами предварительного следствия Дмитрий Пилия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК Республики Абхазия.
В ходе судебного заседания прокурором было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части 1 статьи 237 УПК Республики Абхазия, а также об отмене ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и избрании в отношении подсудимого Дмитрия Пилия меры пресечения в виде заключения под стражу.
Согласно постановлению Сухумского городского суда, Генеральному прокурору Республики Абхазия было возвращено уголовное дело по обвинению Дмитрия Пилия по части 1 статьи 217 УК РА для последующего соединения в одно производство с уголовным делом по обвинению Дмитрия Пилия по пункту «б» части 3 статьи 105, части 1 статьи 207 и части 1 статьи 217 УК Республики Абхазия.
А также суд отменил ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 15 августа 2021 года.
Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Абхазия в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения.