ДМИТРИЙ ПИЛИЯ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ

В ходе судебного заседания прокурором было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части 1 статьи 237 УПК Республики Абхазия, а также об отмене ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и избрании в отношении подсудимого Дмитрия Пилия меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно постановлению Сухумского городского суда, Генеральному прокурору Республики Абхазия было возвращено уголовное дело по обвинению Дмитрия Пилия по части 1 статьи 217 УК РА для последующего соединения в одно производство с уголовным делом по обвинению Дмитрия Пилия по пункту «б» части 3 статьи 105, части 1 статьи 207 и части 1 статьи 217 УК Республики Абхазия.

А также суд отменил ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 15 августа 2021 года.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Абхазия в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения.