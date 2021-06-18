ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРОКУРАТУРЫ РА ПО ФАКТУ ОБРАЩЕНИЯ РОО АИДГЫЛАРА

Сухум. 18 июня 2021. Абхазия-Информ. В связи с публикацией в средствах массовой информации заявления Республиканской общественной организации «Аидгылара», пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Абхазия заявляет, что 18 мая 2021 года, прокуратурой города Сухум, по факту убийства Ардзинба К.Н. возбуждено уголовное дело, по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 статьи 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и частью 2 статьи 217 (незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия, группой лиц) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 150 УПК РА , производство предварительного следствия при возбуждении уголовных дел по ст. 99-104 и др. УК РА проводится следователями прокуратуры по месту совершения преступления (территориальная подсудность).

Расследование вышеуказанного уголовного дела, поручено следственной группе под руководством Заместителя прокурора города Сухум, - кроме того, в состав следственной группы входят наиболее опытные следователи прокуратуры города Сухум, при оперативном сопровождении начальников УУР МВД Республики Абхазия и ОУР УВД по городу Сухум.

В рамках расследования - 19 мая 2021 года, из УУР МВД Республики Абхазия поступили исполненные материалы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, в которых усматривается причастность Пилия Батала Нодариевича к совершенным преступлениям, который в порядке статьей 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, задержан органом предварительного следствия по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 статьи 99 и частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

27 мая 2021 года, Пилия Б.Н. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 статьи 99 и частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В настоящее время, следственно-оперативной группой проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников расследуемого преступления, в целях их последующего привлечения к уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела по факту убийства Ардзинба К.Н. находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры РА, в которой регулярно проводятся оперативные совещания.