 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021

АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС

Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, которое предусматривает плавный отказ страны от слова «коньяк»…
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ
мая 28 2021
БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРОКУРАТУРЫ РА ПО ФАКТУ ОБРАЩЕНИЯ РОО АИДГЫЛАРА

Новости Пятница, 18 июня 2021 12:44
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРОКУРАТУРЫ РА ПО ФАКТУ ОБРАЩЕНИЯ РОО АИДГЫЛАРА

Сухум. 18 июня 2021. Абхазия-Информ. В связи с публикацией в средствах массовой информации заявления Республиканской общественной организации «Аидгылара», пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Абхазия заявляет, что  18 мая 2021 года, прокуратурой города Сухум, по факту убийства Ардзинба К.Н.  возбуждено уголовное дело, по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 статьи 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и частью 2 статьи 217 (незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия, группой лиц) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 150 УПК РА , производство предварительного следствия при возбуждении уголовных дел по  ст. 99-104 и др. УК РА проводится следователями прокуратуры по месту совершения преступления (территориальная подсудность).

Расследование вышеуказанного уголовного дела, поручено следственной группе под руководством Заместителя прокурора города Сухум, - кроме того, в состав следственной группы входят наиболее опытные следователи прокуратуры города Сухум, при оперативном сопровождении начальников УУР МВД Республики Абхазия и ОУР УВД по городу Сухум.

В рамках расследования - 19 мая 2021 года, из УУР МВД Республики Абхазия поступили исполненные материалы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, в которых усматривается причастность Пилия Батала Нодариевича к совершенным преступлениям, который в порядке статьей 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, задержан органом предварительного следствия по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 статьи 99 и частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

27 мая 2021 года, Пилия Б.Н. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 статьи 99 и частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В настоящее время, следственно-оперативной группой проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников расследуемого преступления, в целях их последующего привлечения к уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела по факту убийства Ардзинба К.Н. находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры РА, в которой регулярно проводятся оперативные совещания.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 18 июня 2021 12:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРИГОВОР СУДА Г. СУХУМ В ОТНОШЕНИИ АБУХБА Э.Г. ИЗМЕНЕН НА БОЛЕЕ СТРОГИЙ УТОНУЛ В МОРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.