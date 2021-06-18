БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ЛЕСОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ФАО передала вышеупомянутые средства защиты растений соответствующим организациям – Комитету по экологии, Службе защиты растений и администрации Гагрского района для поддержки реализации плана по борьбе с вредителями лесов и сельскохозяйственных культур на 2021 год. В дополнение к этой материальной поддержке ФАО регулярно передает партнерам индивидуальные средства защиты (маски, респираторы, защитные костюмы и очки), а также проводит обучение безопасному использованию пестицидов.

Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН (ФАО ООН), в рамках Программы Европейского добрососедства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD III) по совместной инициативе Европейского союза и ООН , доставила 500 литров средств защиты растений для борьбы с болезнями и инвазивными вредителями, такими как самшитовая огневка и красный пальмовый долгоносик.

Сухум. 18 июня 2021. Абхазия-Информ. Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН (ФАО ООН), в рамках Программы Европейского добрососедства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD III) по совместной инициативе Европейского союза и ООН , доставила 500 литров средств защиты растений для борьбы с болезнями и инвазивными вредителями, такими как самшитовая огневка и красный пальмовый долгоносик.

«В последние годы Абхазия столкнулась с огромной проблемой инвазивных вредителей, угрожающих лесам, посевам и декоративным растениям. ФАО выражает полную готовность предоставлять обучение и оснащение заинтересованным сторонам, чтобы обеспечить эффективную борьбу с этими вредителями и болезнями. Данная передача пестицидов является еще одним шагом в совместных усилиях ЕС и ФАО по продвижению интегрированной борьбы с вредителями среди абхазских партнеров для более эффективного контроля над вредителями», - говорит Кыял Арабаева, руководитель проектного офиса ФАО в Сухуме.

Параллельно с этим, ЕС и ФАО продолжают деятельность по повышению осведомленности об инвазивных вредителях, чтобы информировать население как распознавать наиболее опасных вредителей и какие меры необходимы для предотвращения их дальнейшего распространения. Благодаря этой совместной работе, объединяющей регулярный мониторинг и контроль, посредством химических обработок, проблема пальмовых вредителей, включая красного пальмового долгоносика, уничтожившего много пальм в Абхазии, может быть взята под эффективный контроль при должном участии всех сторон.

Как отмечает национальный эксперт по борьбе с вредителями, Михаил Кирия, раннее обнаружение заражения на местах имеет решающее значение для успеха любой программы по борьбе с вредителями. С учетом этого, был создан групповой чат горячей линии с владельцами крупных отелей и местными экологами для регулярного обмена информацией о мониторинге и борьбе с вредителями пальм. Кроме того, ФАО предлагает техническую помощь всем частным владельцам, желающим получить инструкции по обработке пальм.

Для получения более подробной информации обращайтесь в продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО)

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