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Абхазия Информ

ЗАВЕРШИЛАСЬ ДВУХДНЕВНАЯ КОМАНДНО-ШТАБНАЯ МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ТРЕНИРОВКА

Новости Пятница, 18 июня 2021 13:00
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ЗАВЕРШИЛАСЬ ДВУХДНЕВНАЯ КОМАНДНО-ШТАБНАЯ МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ТРЕНИРОВКА

Сухум. 18 июня 2021. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Республики Абхазия на 2021 учебный год, в период с 15 по 16 июня 2021 года, под руководством начальника Генерального штаба ВС РА в войсках Министерства обороны проходила Командно-штабная мобилизационная тренировка (КШМТ).

К ней привлекались органы военного управления, воинские части, военные комиссариаты республики.

Согласно плану тренировки должностные лица получили практику в руководстве и управлении подчиненными структурными подразделениями в ходе выполнения практических мероприятий перевода с мирного на военное время.

Как отметил руководитель тренировки – основное внимание в ходе проведения тренировки уделялось повышению мобилизационной готовности, совершенствованию способов управления при переводе войск с мирного на военное время во взаимодействии с органами управления 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 18 июня 2021 13:01

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