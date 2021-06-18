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Абхазия Информ

АБИТУРИЕНТЫ СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ НА ФАКУЛЬТЕТ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ «ВРАЧ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ»

Новости Пятница, 18 июня 2021 14:35
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АБИТУРИЕНТЫ СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ НА ФАКУЛЬТЕТ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ «ВРАЧ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ»

Сухум. 18 июня 2021. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете прошли первые вступительные экзамены абитуриентов, поступающих в Ярославский государственный медицинский университет на факультет «Лечебное дело» с дальнейшей специализацией «Врач медицины катастроф».

Соответствующее соглашение между Ярославским медицинским университетом и МЧС Абхазии было подписано в мае этого года. Для наиболее объективного и непредвзятого проведения экзаменационной компании руководство МЧС Абхазии решило обратиться в Абхазский госуниверситет.

На встрече, предварявшей начало экзаменов, ректор АГУ, академик Алеко Гварамия и министр по ЧС РА Лев Квициния констатировали чрезвычайную важность подготовки высокообразованных специалистов в различных сферах деятельности.

В этой связи особую значимость приобретает качественный и максимально прозрачный механизм отбора претендентов на поступление в высший вуз. Лев Квициния поблагодарил Алеко Гварамия и преподавателей АГУ за оказанное содействие.

Перед экзаменами прошло психологическое тестирование, по результатам которого отсеялась одна абитуриентка. Первым же экзаменом была письменная работа по биологии. Остальные два экзамена состоятся на следующей неделе. Поступающим предстоит проявить свои знания в химии и русском языке.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 18 июня 2021 14:36

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