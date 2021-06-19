ЕЩЁ 91 ЧЕЛОВЕК С ДИАГНОЗОМ COVID-19

Сухум. 19 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 18 июня проведено у 344 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 91 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 человек, у 46 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести.