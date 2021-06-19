ЕЩЁ 91 ЧЕЛОВЕК С ДИАГНОЗОМ COVID-19
Сухум. 19 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 18 июня проведено у 344 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 91 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 человек, у 46 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Гагрской ЦРБ – 21, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16198 человек. Зарегистрирован 241 летальный случай. Выздоровели 15190 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.