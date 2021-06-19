ПОЖАР В ОЧАМЧЫРЕ
Новости Суббота, 19 июня 2021 15:08
Сухум. 19 июня 2021. Абхазия-Информ. В Очамчыре в частном двухэтажном доме по улице Чачба загорелась комната.
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 17 часов 53 минуты. На место ЧП выехали два пожарных и одно спасательное отделение ПСО г. Очамчыра. К приезду пожарных комната была полностью охвачена огнем.
Оперативными действиями огнеборцев пожар был ликвидирован в максимально сжатые сроки. Основную часть дома удалось спасти от выгорания.
Пострадавших нет.