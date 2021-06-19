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Абхазия Информ

СТРИТ-АРТ В СУХУМЕ

Новости Суббота, 19 июня 2021 15:32
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СТРИТ-АРТ В СУХУМЕ

Сухум. 19 июня 2021. Абхазия-Информ. Впервые масштабный стрит-арт будет нанесен на стену напротив 10-ой средней школы в Сухуме. Автор идеи, художница, преподаватель Детской школы искусств им. К. Ковача Екатерина Гуськова совместно со стрит-арт художниками творческого объединения «Desarte365» подготовили проект, который поддержали в Администрации города Сухум.

«Два года назад я была на молодежном фестивале «Таврида» в Крыму, где познакомилась с кураторами отделения стрит-арта. Направление это интересовало, но никогда им не занималась. Познакомившись с ребятами, пригласила их в Абхазию. У нас есть много объектов и стен, которые можно было бы красиво раскрасить и сделать что-то интересное. Но когда стала ездить по городу и фотографировать, оказалось, что далеко не все стены подходят», - вспоминает Гуськова.

По ее словам, так как это первый масштабный стрит-арт в Сухуме, чтобы не шокировать публику сразу каким-то стилизованным рисунком, решили сделать что-то на национальную тему.

«Мы выбрали стену напротив 10-ой школы. Это большая белая стена в центре города, хотелось ее облагородить. Когда я обратилась с проектом в Администрацию, тогда главным художником города был Тимур Кайтан, который, к большому несчастью, недавно скончался от коронавирусной инфекции. Он предложил идею использовать сюжет картин художников братьев Белецких. Мы с ним выбрали три рисунка из Нартского эпоса. Рисунки тоже имеют свою историю: в 10-ой средней школе до войны в Абхазии коридоры были украшены картинами братьев Белецких. И на основе этих картин, которые, к сожалению, утеряны, мы решили сделать стрит-арт-макет перед этой же школой, что очень символично, мне кажется. Выпускникам школ будет интересно вспомнить, как это выглядело, а новое поколение выпускников, чтобы знали, что такое было в их школе», - заметила Гуськова.

Художница рассказала, что композиционно на стене будет три главных рисунка с яркими перебивками и цветовыми переходами.

«Также будет проглядываться стилистика стрит-арта. Надо отметить, что работают у нас не простые ребята. Известные стрит-арт художники Москвы – участники множества конкурсов и сами организаторы фестивалей в Европе, в частности, во Франции. Часть материала они привезли с собой, а все остальное необходимое представляет Администрация города, и жильем обеспечили ребят. Куратором от администрации является Даур Логуа. Проект поддерживает мэр столицы Беслан Эшба. Беслану Федоровичу и всем сотрудникам администрации, которые имеют отношение к нашему проекту, хотела бы выразить благодарность. Планируется раскрасить еще две стены у парка имени Тараса Шамба. Погода подводит немного, надеюсь, успеем все сделать», - сказала Екатерина Гуськова. Она уточнила, что стену раскрашивают специальной художественной краской, а также фасадной краской с использованием колеров.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 19 июня 2021 15:33

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