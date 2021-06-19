 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021

АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС

Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, которое предусматривает плавный отказ страны от слова «коньяк»…
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ
мая 28 2021
БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ ВЕДЁТ ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

Новости Суббота, 19 июня 2021 15:38
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ ВЕДЁТ ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 19 июня 2021. Абхазия-Информ. Одновременно на нескольких столичных улицах идут работы по подключению к новым водопроводным трубам и устранению утечек, из-за чего и прекращена подача воды 18 июня в Сухуме, как об этом накануне проинформировал «Водоканал».

Подключали новые трубы на улице генерала Дбар и улице Джонуа на пересечении с улицей 4 марта.

«На улицах Джонуа и генерала Дбар в свое время по Инвестпрограмме была проложена пластиковая труба и сейчас идут работы по подключению водоводов к магистральным трубам. «Водоканал» занимается подключением новой водопроводной трубы», - рассказал заместитель директора Департамента ЖКХ Администрации города Сухум Руслан Авидзба.

Он сообщил, что РСУ устранило утечку у ресторана «Ледник». Между Медколледжом и пятиэтажкой была постоянная утечка. Вся сложность в том, что сама водопроводная труба проходит вблизи высоковольтной опоры. Специалисты попросили СУЭС оказать содействие во избежание ЧП во время работ. Ниже Медколледжа была такая же ситуация. Труба находится на тротуаре, мешал троллейбусный  столб. Троллейбусное управление тоже подключилось к работам, перенесли столб на несколько метров, чтобы эту утечку устранить.

Авидзба также перечислил, какие еще плановые работы служб Администрации Сухума проводятся по столице: МУ «Горстройпроект» проводит капремонт остановки общественного транспорта в Синопе, на Набережной проводятся комплексные работы по ремонту фонарных столбов и замене световых плафонов, также восстановили провал люка Городской телефонной станции по улице Конфедератов у парка Славы.

«Там был большой провал, прямо на тротуаре была опасная ситуация. Капитально меняем колодец люка», - уточнил Руслан Авидзба.

Он рассказал, что силами профессиональной альпинистской бригады начались работы по ремонту фасада домов 189 и 191 по улице Эшба.

«Главой города было дано распоряжение рассмотреть возможность проведения ремонтных работ фасада девятиэтажных домов. Составлен дефектный акт, сметная документация, прошли экспертизу и 17 июня приступили к работам. Будет снята отслаивающаяся штукатурка, произведена грунтовка всего покрытия фасада, будут зашпатлеваны межпанельные швы и выбоины от снарядов времен Отечественной войны. Впоследствии фасады будут красить», - сказал Руслан Авидзба.

Он поделился, что в планах Администрации заняться ремонтом фасадов многоквартирных домов в Новом районе и в центре столицы.

В Сухуме также силами ДРСУ продолжается ямочный ремонт дорог.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 19 июня 2021 15:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СТРИТ-АРТ В СУХУМЕ ПРИВИВКУ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В АБХАЗИИ СДЕЛАЛИ 3580 ЧЕЛОВЕК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.