ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ ВЕДЁТ ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

Подключали новые трубы на улице генерала Дбар и улице Джонуа на пересечении с улицей 4 марта.

Сухум. 19 июня 2021. Абхазия-Информ. Одновременно на нескольких столичных улицах идут работы по подключению к новым водопроводным трубам и устранению утечек, из-за чего и прекращена подача воды 18 июня в Сухуме, как об этом накануне проинформировал «Водоканал».

«На улицах Джонуа и генерала Дбар в свое время по Инвестпрограмме была проложена пластиковая труба и сейчас идут работы по подключению водоводов к магистральным трубам. «Водоканал» занимается подключением новой водопроводной трубы», - рассказал заместитель директора Департамента ЖКХ Администрации города Сухум Руслан Авидзба.

Он сообщил, что РСУ устранило утечку у ресторана «Ледник». Между Медколледжом и пятиэтажкой была постоянная утечка. Вся сложность в том, что сама водопроводная труба проходит вблизи высоковольтной опоры. Специалисты попросили СУЭС оказать содействие во избежание ЧП во время работ. Ниже Медколледжа была такая же ситуация. Труба находится на тротуаре, мешал троллейбусный столб. Троллейбусное управление тоже подключилось к работам, перенесли столб на несколько метров, чтобы эту утечку устранить.

Авидзба также перечислил, какие еще плановые работы служб Администрации Сухума проводятся по столице: МУ «Горстройпроект» проводит капремонт остановки общественного транспорта в Синопе, на Набережной проводятся комплексные работы по ремонту фонарных столбов и замене световых плафонов, также восстановили провал люка Городской телефонной станции по улице Конфедератов у парка Славы.

«Там был большой провал, прямо на тротуаре была опасная ситуация. Капитально меняем колодец люка», - уточнил Руслан Авидзба.

Он рассказал, что силами профессиональной альпинистской бригады начались работы по ремонту фасада домов 189 и 191 по улице Эшба.

«Главой города было дано распоряжение рассмотреть возможность проведения ремонтных работ фасада девятиэтажных домов. Составлен дефектный акт, сметная документация, прошли экспертизу и 17 июня приступили к работам. Будет снята отслаивающаяся штукатурка, произведена грунтовка всего покрытия фасада, будут зашпатлеваны межпанельные швы и выбоины от снарядов времен Отечественной войны. Впоследствии фасады будут красить», - сказал Руслан Авидзба.

Он поделился, что в планах Администрации заняться ремонтом фасадов многоквартирных домов в Новом районе и в центре столицы.

В Сухуме также силами ДРСУ продолжается ямочный ремонт дорог.

Об этом сообщает сайт столицы.