ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 16259 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 20 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 19 июня проведено у 278 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 61 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 человека, у 61 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 9 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Гагрской ЦРБ – 14, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16259 человек. Зарегистрирован 241 летальный случай. Выздоровели 15217 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.