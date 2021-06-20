ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 16259 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 20 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 19 июня проведено у 278 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 61 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 человека, у 61 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести.