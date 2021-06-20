ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

Ваша благородная профессия требует от Вас полной самоотдачи, глубоких знаний, особых душевных качеств и исключительного трудолюбия. Ежедневно вы дарите людям надежду, возвращаете здоровье и спасаете жизни.

Уже второй год вы работаете с удвоенной энергией, противостоите коварной болезни, охватившей весь мир. Благодаря вашему профессионализму, отваге и самоотдаче, без преувеличения, спасены тысячи жизней. Мы благодарны вам за ваш труд, терпение и преданность избранной профессии.

Руководство страны уделяет особое внимание системе здравоохранения, улучшению ее материально-технического оснащения, подготовке квалифицированных специалистов.

В день профессионального праздника хочу пожелать вам, дорогие работники системы здравоохранения, крепкого здоровья, успехов в вашем благородном деле. Мира и благополучия вашим семьям".

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В канун дня их профессионального праздника глава государства подписал ряд Указов о присвоении почетных звании группе работников системы здравоохранения Абхазии.

За вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, высокий профессионализм Указом главы государства почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» присвоено:

ЧАНБА Инге Викторовне – главному врачу Санитарно-эпидемиологической станции г. Гудаута;

ХАЛБАД Нонне Викторовне – врачу-неонатологу ГУ «Гудаутская Центральная районная больница»;

ЦАРГУШ Эльвире Владимировне – врачу-неврологу ГУ «Гудаутская Центральная районная больница».

Указом президента, за многолетнюю и добросовестную работу в системе здравоохранения почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия» присвоено:

КОНДЖАРИЯ Галине Васильевне – рентген-лаборанту Пицундской городской больницы;

ХАРИНОЙ Лидии Григорьевне – фельдшеру-лаборанту Пицундской городской больницы;

КУХТИНОЙ Антонине Николаевне – фельдшеру, диспетчеру скорой медицинской помощи Пицундской городской больницы.

Указом главы государства, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» присвоено:

АБУХБА Аде Фиратовне – врачу-педиатру, главному врачу Сухумской городской детской поликлиники Управления здравоохранения администрации г. Сухум;

МИХАЙЛОВОЙ Инессе Алексеевне – врачу-окулисту Сухумской городской детской поликлиники Управления здравоохранения администрации г. Сухум;

ПИПИЯ Инге Шалвовне – врачу-кардиологу отделения сосудистой хирургии и антиологии ГУ МЗ РА «Республиканская больница»;

СНИАДА Этери Рафаэловне – врачу-окулисту Сухумской городской поликлиники Управления здравоохранения администрации г. Сухум;

САРСАНИЯ Эсме Николаевне – врачу-оториноларингологу Сухумской городской поликлиники Управления здравоохранения администрации г. Сухум;

ТАРБА Людмиле Савлаковне – врачу-педиатру Сухумской городской детской поликлиникиУправления здравоохранения администрации г. Сухум;

ЧАКЛОВОЙ Олимпии Ильиничне – врачу-педиатру Сухумской городской детской поликлиники Управления здравоохранения администрации г. Сухум;

ЧАКРЯН Арутюну Галустовичу – врачу-урологу Сухумской городской поликлиники № 3 «Синоп» Управления здравоохранения администрации г. Сухум.

Указом президента, за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия» присвоено АРГУН Галине Ивановне, помощнику санитарного врача Санитарно-эпидемиологической станции г. Гудаута.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.