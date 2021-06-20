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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МЕДИКОВ

Новости Воскресенье, 20 июня 2021 11:59
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МЕДИКОВ

Сухум. 20 июня 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил медиков с профессиональным праздником.

Дорогие медицинские работники!

Сердечно поздравляю всех сотрудников системы здравоохранения Республики Абхазия с профессиональным праздником!

Сегодня врачи и медсестры, лаборанты и санитары – все отдают свои знания, опыт и силы борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Более года эпидемия COVID-19, перешагнувшая границы государств и континентов, остается основной проблемой для всей страны.

И как бы ни было трудно нашим медикам в этом противостоянии, обретенный опыт, полная самоотдача, граничащая с жертвенностью, дают свой результат – ситуация остается под контролем.

Следуя профессиональному долгу, медицинские работники Абхазии продолжают выполнять свою ежесуточную трудную миссию по охране здоровья населения, несмотря на существующие сложности, недостаточную материально-техническую базу лечебных учреждений.

Общее положение системы охраны здоровья и профилактики заболеваний диктует правительству республики первоочередные задачи по существенному улучшению ситуации – совершенствованию качества оказываемой гражданам помощи, подготовке квалифицированных специалистов, строительству и капитальному ремонту медицинских учреждений. Мы планомерно занимаемся решением этих задач.

Дорогие медицинские работники и ветераны здравоохранения, от имени Правительства Республики Абхазия выражаю вам признательность за вашу нелегкую службу, за преданность избранному делу – оберегать здоровье человека!

Желаю вам успехов в этой гуманнейшей миссии и благополучия!

Александр Анкваб,

Премьер-министр Республики Абхазия



Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 20 июня 2021 12:06

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