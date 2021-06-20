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Абхазия Информ

ЧЕМПИОНАТ МЧС АБХАЗИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Новости Воскресенье, 20 июня 2021 12:12
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ЧЕМПИОНАТ МЧС АБХАЗИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Сухум. 20 июня 2021. Абхазия-Информ. Прошли первые игры чемпионата МЧС Абхазии по мини-футболу, посвященные пятнадцатилетию со дня основания ведомства. В нем принимают участие команды из всех районов республики и города Сухума.

Перед стартом чемпионата прошла жеребьевка. По её результатам команды были поделены на две группы.

Торжественная церемония открытия прошла на одном из сухумских стадионов у Набережной Диоскуров.

В первый день состязаний футбольная команда ПСО г. Сухум обыграла соперников из команды ПСЧ по охране Галского района, команда центрального аппарата министерства обыграла команду ПСЧ по охране Ткуарчалского района, команды из Очамчыры и Гагры сыграли вничью, а футболисты из команды ПСЧ г.

Гудаута переиграли своих гулрыпшских коллег. Чемпионат завершится 1 июля, когда будут сыграны матчи за третье место  и финал.



Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 20 июня 2021 12:14

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