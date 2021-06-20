ЧЕМПИОНАТ МЧС АБХАЗИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Сухум. 20 июня 2021. Абхазия-Информ. Прошли первые игры чемпионата МЧС Абхазии по мини-футболу, посвященные пятнадцатилетию со дня основания ведомства. В нем принимают участие команды из всех районов республики и города Сухума.

Перед стартом чемпионата прошла жеребьевка. По её результатам команды были поделены на две группы.