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Абхазия Информ

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА СУХУМ ПО БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ

Новости Воскресенье, 20 июня 2021 13:14
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА СУХУМ ПО БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ

Сухум. 20 июня 2021. Абхазия-Информ. С 18 по 19 июня МУ Администрации города «Управлением по делам молодежи и спорта» был проведен Открытый Чемпионат города Сухум по большому теннису. В чемпионате приняли участие теннисисты в возрастной категории 2011 года рождения и моложе.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

Среди мальчиков 1 место – Нанба Сабри; 2 место – Цужба Нестор; 3 место – Аведисян Альберт.

Среди девочек 1 место – Гумба Даниэлла; 2 место – Эмексузян Валерия; 3 место – Зухба Эрика.

Все участники Чемпионата были награждены грамотами кубками и призами.

Главный судья соревнований МС РА Акуция Элизабет.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 20 июня 2021 13:18

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