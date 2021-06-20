ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА СУХУМ ПО БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ
Сухум. 20 июня 2021. Абхазия-Информ. С 18 по 19 июня МУ Администрации города «Управлением по делам молодежи и спорта» был проведен Открытый Чемпионат города Сухум по большому теннису. В чемпионате приняли участие теннисисты в возрастной категории 2011 года рождения и моложе.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
Среди мальчиков 1 место – Нанба Сабри; 2 место – Цужба Нестор; 3 место – Аведисян Альберт.
Среди девочек 1 место – Гумба Даниэлла; 2 место – Эмексузян Валерия; 3 место – Зухба Эрика.
Все участники Чемпионата были награждены грамотами кубками и призами.
Главный судья соревнований МС РА Акуция Элизабет.