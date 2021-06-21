РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ГАГРСКИЙ РАЙОН

После осмотра опасных участков, глава государства дал указания Администрации района и соответствующим службам детально изучить проблему, представить необходимый план действий для ликвидации угрозы. Более того, Президент изъявил желание встретиться с руководителями ответственных строительных компаний, которые три года тому назад занимались работами по обеспечению берегоукрепления, однако сложившаяся ситуация выхода реки свидетельствует о том, что качество работы не соответствует заявленным требованиям. Президент заявил, что за недобросовестное отношение к работе, ответственные компании должны за свой счет (в кратчайшие сроки) исправить данную аварийную ситуацию.

Сухум. 21 июня 2021. Абхазия-Информ. В воскресенье, 20 июня президент Абхазии Аслана Бжания совершил рабочую поездку в Гагрский район. Поездка главы государства началась с посещения приграничных сёл, расположенных вдоль реки «Псоу». На трех участках соприкосновения реки с береговой линией, река подмыла берег, существует угроза выхода русла реки на автомобильную дорогу. Во времена сильных паводков затапливаются сельскохозяйственные угодья и приусадебные участки местных жителей.

Затем Аслан Бжания осмотрел территорию, прилегающую к контрольно-пропускному пункту на государственной границе. Глава государства посетил торговые и другие объекты, расположенные у границы. Он остался крайне недовольным санитарным состоянием вокруг этих объектов. Президент заявил, что руководители организаций и объектов торговли несут персональную ответственность за санитарное состояние возле своих объектов, после чего дал поручение руководителям Гагрского района проследить за исполнением его поручений.

В тот же день глава государства провел рабочее совещание с участием руководителей служб, задействованных на границе. Президент потребовал усилить взаимодействие пограничной службы и органов внутренних дел.

«Это ворота Абхазии. Впечатление, которое складывается у гостей Абхазии на границе определит их отношение к стране в целом. На границе не должно быть никаких поборов. Необходимо усилить координацию деятельности Пограничной службы и МВД по выявлению контрабанды, перевозки наркотических средств. Внешний вид сотрудников должен соответствовать характеру работы. Все должно быть в рамках закона», - заявил глава государства.

Во второй половине дня Аслан Бжания провел совещание Гагрском районном отделе милиции. Президенту доложили о текущей криминогенной ситуации, о предпринимаемых мерах правоохранительными органами по обеспечению безопасности жителей Гагрского района и туристов.

Аслан Бжания интересовался состоянием материально-технического обеспечения. Сотрудники правоохранительных органов доложили, что пополнение новыми автомобилями и другими специальными средствами подняли на хороший уровень материально-техническое обеспечение, руководством страны уделяется должное внимание. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, криминогенная статистика свидетельствует о том, что дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом и в целом уменьшились вдвое, есть тенденция по улучшению в целом криминогенной обстановки.

Президент поблагодарил за службу сотрудников правоохранительных органов, но подчеркнул, что предпринимаемых мер пока еще недостаточно, необходимо стремиться к еще более позитивным показателям. От того, насколько ответственно отнесутся сотрудники милиции к своим обязанностям, будет зависеть то, с каким впечатлением будут относится к нашим районам и стране наши гости. Президент обратил внимание на то, что правоохранительные органы являются единственным центром силы – ответственным за порядок. Криминальные авторитеты в лице так называемых «смотрящих» должны уйти в прошлое, только государство посредством правоохранительных органов должно следить за порядком.

Также президент вернулся к теме обеспечения правопорядка на крупных объектах размещения туристов. Пансионаты, гостиницы и другие крупные объекты принимающие отдыхающих должны создать профессиональные службы безопасности. Глава государства порекомендовал привлекать для этой работы офицеров правоохранительных органов выходящих на пенсию, так как их опыт будет содействовать соблюдению законности и общественному порядку.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.