ПОДЖОГ АВТОМОБИЛЯ

Сухум. 22 июня 2021. Абхазия-Информ. Информация о возгорании автомобиля на пересечении проспекта Леона и проспекта Аиааира в г. Сухум поступила в дежурную часть столичного УВД в 4 часа утра.

Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что примерно в 03 часа 40 минут по ул. проспект Аиааира неустановленным лицом с целью умышленного уничтожения чужого имущества с использованием горючей жидкости совершен поджог автотранспортного средства марки «Toyota Land Cruiser 200». Возгорание было локализовано сотрудниками МЧС РА.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога следственным отделом УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 164 УК РА.

Приняты оперативно-розыскные меры по установлению места нахождения и задержанию лица, совершившего данное преступление.

Об этом сообщает сайт МВД.