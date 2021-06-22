ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

Сухум. 22 июня 2021. Абхазия-Информ. Подписано решение Правительства об установлении предельных цен на нефтепродукты. Постановлением № 62 установлены предельные оптовые и розничные цены до 17 июля: Бензин «Регуляр»-92 - не более 42 руб (оптовая) и не более 44 руб (розничная);

Дизельное топливо - не более 42 руб (оптовая) и не более 44 руб (розничная).



С 17 июля:



Бензин «Регуляр»-92 - не более 43 руб (оптовая) и не более 46 руб (розничная);



Дизельное топливо - не более 43 руб (оптовая) и не более 46 руб (розничная).



По отношению к бензину с октановым числом 95 и выше будет применяться регулировка стоимости исходя из рыночной конъюнктуры.