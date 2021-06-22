«АМЦАХАРА» И «АЙТАЙРА» РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬСЯ

Выступившие на политсовете еще раз подтвердили свою поддержку инициативе президента по созданию Общественного совета, цель которого – ведение конструктивного диалога, обмен мнениями и выработка единого механизма реализации национальных проектов, идей и планов по развитию государственных и общественных институтов.

Сухум. 22 июня 2021. Абхазия-Информ. Состоялось заседание президиума республиканской политической партии «Амцахара», где обсуждался ряд вопросов, в том числе, обращение к президенту Аслану Бжания по поддержке Общественного совета при президенте Абхазии и принятие решения по соглашению об объединении в политический союз с политической партией «Айтайра».

В связи с тем, что в обществе есть запрос на выстраивание диалога между властью и оппозиционными силами, стабилизацию внутренней обстановки в стране, формирование цивилизованной культуры, президиум призвал все политические партии и движения вернуться к работе в Общественном совете при президенте Республики Абхазия, что будет способствовать эффективному взаимодействию общества и государства.

После обсуждения соглашения об объединении в политический союз с партией «Айтайра», где основной посыл – необходимость консолидации конструктивных и ответственных сил в интересах народа Абхазии исключительно в рамках Конституции для стабилизации общественно-политической ситуации в стране и решения возникающих противоречий в обществе исключительно путем диалога, президиумом партии «Амцахара» было принято решение о сотрудничестве.

В ближайшее время планируется проведение политсоветов партий «Амцахара» и «Айтайра» для определения дальнейших шагов по реализации соглашения.