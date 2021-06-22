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Абхазия Информ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Новости Вторник, 22 июня 2021 15:27
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Сухум. 22 июня 2021. Абхазия-Информ. Руководство Министерства обороны, военнослужащие Вооруженных Сил возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.

22 июня исполнилось 80 лет со дня вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз. Из Абхазии на фронт в ходе той войны ушли 55,5 тысяч человек, 17430 из них не вернулись домой.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война, в которой погибли десятки миллионов человек. Война длилась 1418 дней и завершилась победой советского народа над фашисткой Германией.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 22 июня 2021 15:30

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