ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ АСЛАНА БЖАНИЯ В СВЯЗИ С 80-ЛЕТИЕМ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Сухум. 22 июня 2021. Абхазия-Информ. Дорогие соотечественники!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
22 июня – день памяти и скорби. Эта трагическая дата никогда не уйдет из памяти народов бывшего Советского Союза. В этот день 80 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы человеческих жизней.
Весь народ многонациональной страны встал на защиту Отечества. В первый же месяц войны в военкоматы Абхазии поступило более 5 тысяч заявлений с просьбой отправить их на фронт.
Всего более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистских захватчиков на фронтах Великой Отечественной войны. Не вернулись с войны более 17 тысяч человек. Сотни пропали без вести.
В этот день мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся с полей сражений. Мы никогда не забудем того, что сделал для освобождения Родины каждый солдат. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны.
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и заботы со стороны окружающих.
Всем гражданам Абхазии я желаю мира и процветания.
Аслан Бжания,
Президент Республики Абхазия