ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ АСЛАНА БЖАНИЯ В СВЯЗИ С 80-ЛЕТИЕМ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Весь народ многонациональной страны встал на защиту Отечества. В первый же месяц войны в военкоматы Абхазии поступило более 5 тысяч заявлений с просьбой отправить их на фронт.

22 июня – день памяти и скорби. Эта трагическая дата никогда не уйдет из памяти народов бывшего Советского Союза. В этот день 80 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы человеческих жизней.

Всего более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистских захватчиков на фронтах Великой Отечественной войны. Не вернулись с войны более 17 тысяч человек. Сотни пропали без вести.

В этот день мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся с полей сражений. Мы никогда не забудем того, что сделал для освобождения Родины каждый солдат. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и заботы со стороны окружающих.

Всем гражданам Абхазии я желаю мира и процветания.

Аслан Бжания,

Президент Республики Абхазия