ОБРАЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПО СЛУЧАЮ 80-ЛЕТИЯ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Новости Вторник, 22 июня 2021 15:11
Сухум. 22 июня 2021. Абхазия-Информ. Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны, каждый год 22 июня мы отмечаем скорбную дату, одну из самых трагических в нашей современной истории – начало Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Сегодня исполнилось 80 лет с того дня, когда на народы Советского Союза, в том числе жителей Абхазии, обрушились нечеловеческие испытания.
С немецко-фашистской агрессии против нашей общей тогда страны начался самый кровавый и наиболее жестокий период Второй мировой войны.
Целью фашистской Германии было не только порабощение народов СССР, но и уничтожение значительной их части. Поэтому 22 июня для граждан Советского Союза стало днем испытания на прочность, единство и готовность защищать человеческое достоинство, свое жизненное пространство.
И выбор, сделанный нашим старшим поколением, – дедами и бабушками, отцами и матерями, - предопределил исход и Великой Отечественной, и всей Второй мировой войны в целом.
80 лет минуло с той всеобщей трагедии. Но последствия ее напоминают о себе и сегодня.
Более 27 миллионов погибших граждан СССР – неимоверная цена за уроки Второй мировой войны. Разрушенные судьбы, миллионы погибших и пропавших без вести, выбитое из жизни целое поколение молодых людей. Наверняка никто, кроме народов, некогда объединенных в одной советской стране, а ныне живущих в своих независимых государствах, не поймет истинного значения часто произносимого нашими старшими: «Лишь бы не было войны!» Это тяжкий опыт и пережитые страдания говорят устами наших ветеранов и детей войны. В том числе недавней, Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Сегодняшние демографические проблемы нашего маленького государства – тоже последствия пережитых войн. В ряды Советской Армии и Военно-морского флота на фронты той, как говорят абхазы, «Большой войны» ушло 55,5 тысяч наших соотечественников. Не вернулись с фронта 17,5 тысяч человек.
Память о той страшной трагедии, о погибших и уничтоженных навсегда останется в наших сердцах. Как и глубокая благодарность ветеранам, не просто выжившим, но выстоявшим и победившим!
Эта память нам крайне важна. Да, в 1945-м фашизм был побежден. Однако питавшие его корни, как оказалось, не до конца уничтожены. Идеологии крайнего национализма дают о себе знать с новой силой в разных регионах мира. Нам, живущим в современном Абхазском государстве, это близко знакомо. Бескомпромиссное противостояние их носителям и пропагандистам таких идеологий, фальсификаторам истории, жаждущим реванша – задача каждого цивилизованного человека.
Уважаемые соотечественники и ветераны Великой Отечественной войны,
мы помним о том, через какие ужасы пришлось пройти победителям немецкого фашизма в 1941-1945 годах, помним о погибших героях, не успевших создать семью, воспитать детей, получить образование, построить собственную счастливую жизнь. Но мы знаем, что они сумели сделать для нас – уступили свое будущее. С этим осознанием мы живем сегодня. И это передаем грядущим поколениям.
Александр Анкваб,
22 июня 2021 года