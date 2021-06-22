ОБРАЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПО СЛУЧАЮ 80-ЛЕТИЯ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

И выбор, сделанный нашим старшим поколением, – дедами и бабушками, отцами и матерями, - предопределил исход и Великой Отечественной, и всей Второй мировой войны в целом.



80 лет минуло с той всеобщей трагедии. Но последствия ее напоминают о себе и сегодня.



Более 27 миллионов погибших граждан СССР – неимоверная цена за уроки Второй мировой войны. Разрушенные судьбы, миллионы погибших и пропавших без вести, выбитое из жизни целое поколение молодых людей. Наверняка никто, кроме народов, некогда объединенных в одной советской стране, а ныне живущих в своих независимых государствах, не поймет истинного значения часто произносимого нашими старшими: «Лишь бы не было войны!» Это тяжкий опыт и пережитые страдания говорят устами наших ветеранов и детей войны. В том числе недавней, Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.



Сегодняшние демографические проблемы нашего маленького государства – тоже последствия пережитых войн. В ряды Советской Армии и Военно-морского флота на фронты той, как говорят абхазы, «Большой войны» ушло 55,5 тысяч наших соотечественников. Не вернулись с фронта 17,5 тысяч человек.



Память о той страшной трагедии, о погибших и уничтоженных навсегда останется в наших сердцах. Как и глубокая благодарность ветеранам, не просто выжившим, но выстоявшим и победившим!



Эта память нам крайне важна. Да, в 1945-м фашизм был побежден. Однако питавшие его корни, как оказалось, не до конца уничтожены. Идеологии крайнего национализма дают о себе знать с новой силой в разных регионах мира. Нам, живущим в современном Абхазском государстве, это близко знакомо. Бескомпромиссное противостояние их носителям и пропагандистам таких идеологий, фальсификаторам истории, жаждущим реванша – задача каждого цивилизованного человека.



Уважаемые соотечественники и ветераны Великой Отечественной войны,



мы помним о том, через какие ужасы пришлось пройти победителям немецкого фашизма в 1941-1945 годах, помним о погибших героях, не успевших создать семью, воспитать детей, получить образование, построить собственную счастливую жизнь. Но мы знаем, что они сумели сделать для нас – уступили свое будущее. С этим осознанием мы живем сегодня. И это передаем грядущим поколениям.



Александр Анкваб,



22 июня 2021 года