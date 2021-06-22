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Абхазия Информ

ТРАГИЧЕСКАЯ ДЛЯ МНОГИХ НАРОДОВ ДАТА

Новости Вторник, 22 июня 2021 13:27
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ТРАГИЧЕСКАЯ ДЛЯ МНОГИХ НАРОДОВ ДАТА

Сухум. 22 июня 2021. Абхазия-Информ. Сегодня отмечается трагическая для многих народов дата – 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В период Великой Отечественной войны  в ряды Советской армии и Военно-морского флота из Абхазиир было призвано 55,5 тысяч человек. Не вернулись с фронта 17,5 тысяч человек.

Только за три первых дня войны в военно-учетный стол Акармарского поселкового Совета поступило до 300 заявлений с просьбой об отправке на фронт. Из них 40% заявлений было подано девушками.

С 4 по 19 июля 1941 года в военкоматы Абхазии поступило 5974 заявления граждан с просьбой отправить их на фронт.

В годы войны в рядах Советской армии и Военно-морского флота сражалось 15,5 тысяч абхазов, что составляет свыше 28% от общей численности народа.

Четверо абхазов стали Героями Советского Союза, это – Владимир Харазия, Варлам Габлия, Ражен Барциц, Ясон Кокоскерия. А Иван Ванача – полным кавалером орденов Славы. Если сопоставить численность народа с количеством Героев, абхазы находятся на пятом месте.

Абхазы принимали участие во всех стратегических, фронтовых и армейских операциях Великой Отечественной войны. Они героически сражались под Москвой, при защите городов-героев Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Севастополя, Новороссийска, при обороне родного Кавказа, за освобождение территории России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии, стран Центральной и Юго-восточной Европы, принимали участие в разгроме врага в самой Германии.

С самого начала войны особое внимание властями уделялось подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне. В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 2 июня 1941 года «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне» местные власти, руководители предприятий и учреждений Абхазии приступили к организации учебных групп по подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне в возрасте от 16 до 60 лет. Всего за время войны по республике прошли подготовку 149 349 человек.

С началом боевых действий в горах Абхазии на территории республики срочно было развернуто большое количество эвакогоспиталей для лечения раненых бойцов. Всего за годы войны в Абхазии было развернуто 46 госпиталей различного назначения, в том числе эвакогоспитали. 

По данным из алфавитных книг военкоматов 1941-45 гг. и личных карточек призывников, число погибших и пропавших без вести абхазов составило 5,5 тысяч человек.


Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 22 июня 2021 13:30

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