ТРАГИЧЕСКАЯ ДЛЯ МНОГИХ НАРОДОВ ДАТА

В период Великой Отечественной войны в ряды Советской армии и Военно-морского флота из Абхазиир было призвано 55,5 тысяч человек. Не вернулись с фронта 17,5 тысяч человек. Только за три первых дня войны в военно-учетный стол Акармарского поселкового Совета поступило до 300 заявлений с просьбой об отправке на фронт. Из них 40% заявлений было подано девушками.

С 4 по 19 июля 1941 года в военкоматы Абхазии поступило 5974 заявления граждан с просьбой отправить их на фронт.



В годы войны в рядах Советской армии и Военно-морского флота сражалось 15,5 тысяч абхазов, что составляет свыше 28% от общей численности народа.



Четверо абхазов стали Героями Советского Союза, это – Владимир Харазия, Варлам Габлия, Ражен Барциц, Ясон Кокоскерия. А Иван Ванача – полным кавалером орденов Славы. Если сопоставить численность народа с количеством Героев, абхазы находятся на пятом месте.



Абхазы принимали участие во всех стратегических, фронтовых и армейских операциях Великой Отечественной войны. Они героически сражались под Москвой, при защите городов-героев Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Севастополя, Новороссийска, при обороне родного Кавказа, за освобождение территории России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии, стран Центральной и Юго-восточной Европы, принимали участие в разгроме врага в самой Германии.

С самого начала войны особое внимание властями уделялось подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне. В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 2 июня 1941 года «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне» местные власти, руководители предприятий и учреждений Абхазии приступили к организации учебных групп по подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне в возрасте от 16 до 60 лет. Всего за время войны по республике прошли подготовку 149 349 человек.



С началом боевых действий в горах Абхазии на территории республики срочно было развернуто большое количество эвакогоспиталей для лечения раненых бойцов. Всего за годы войны в Абхазии было развернуто 46 госпиталей различного назначения, в том числе эвакогоспитали.



По данным из алфавитных книг военкоматов 1941-45 гг. и личных карточек призывников, число погибших и пропавших без вести абхазов составило 5,5 тысяч человек.





