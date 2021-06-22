80 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

Со времени начала Второй Мировой войны 1 сентября 1939 года нацистской Германией были порабощены многие европейские страны. Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия.

Сухум. 22 июня 2021. Абхазия-Информ. Сегодня исполняется 80 лет одной из самых печальной и трагической дате в жизни миллионов людей – началу Великой Отечественной войны. Среди исторических дат она занимает особое место, по масштабам испытаний и потерь, по влиянию на мировую историю и по актуальности – даже сейчас, через восемь десятилетий – для общества XXI века.

Германия и ее союзники для войны против Советского Союза к июню 1941 года у границ с СССР развернули мощную группировку, насчитывавшую 166 дивизий, более 4 млн. человек, свыше 42 601 орудий и минометов, около 4 364 танков и штурмовых орудий, 4 795 самолетов.

Они были объединены в составе трех групп армий – «Север», «Центр» и «Юг», которые предназначались для нанесения ударов в направлениях Ленинграда, Москвы и Киева.

В 4 часа утра 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. Сразу после вероломного нападения гитлеровская Германия развернула широкое наступление войск на протяжении всей западной границы СССР – от Баренцева до Черного моря. Началась реализация плана «Барбаросса», согласно которому немецкое военное руководство рассчитывало провести «молниеносную войну» и одним ударом разгромить СССР.

Для народов СССР началась Великая Отечественная война против нацисткой Германии и ее союзников, являющейся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).

Тот первый день войны начался необычно рано не только для войск западных приграничных военных округов, но и советских людей, проживающих в приграничных областях СССР. На рассвете сотни немецких бомбардировщиков вторглись в воздушное пространство Советского Союза. Они подвергли бомбардировкам аэродромы, районы расположения войск западных приграничных округов, железнодорожные узлы, линии связи и другие важные объекты, а также крупные города Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украины, Молдавии.

Одновременно, сосредоточенные на всем протяжении Государственной границы СССР войска вермахта, открыли ураганный артиллерийский огонь по пограничным заставам, укрепленным районам, а также соединениям и частям Красной Армии, дислоцированным в непосредственной близости от нее. После артиллерийской и авиационной подготовки они перешли Государственную границу СССР на огромном протяжении – от Балтийского моря до Черного.

Только через полтора часа после вторжения войск вермахта на советскую территорию посол Германии в СССР Ф. Шуленбург прибыл к народному комиссару иностранных дел В.М. Молотову, и передал ему официальную ноту своего правительства.

Население СССР узнало о нападении Германии только в 12 часов дня, когда с обращением к народу от имени правительства выступил по радио заместитель Председателя Совета народных комиссаров, нарком иностранных дел В.М. Молотов. Обращение заканчивалось словами, ставшими лозунгом советского народа в борьбе с захватчиками: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Уже 22 июня ударные группировки немецких войск добились на всех направлениях ощутимого успеха, за счет решительной концентрации его командованием в первом стратегическом эшелоне более 80% всех сил, предназначенных для восточной кампании, – 130 дивизий, 8 бригад, 3 350 танков, около 38 000 орудий и минометов и около 5 000 самолетов.

Удар такой силы для всех войск западных приграничных округов явился полной неожиданностью. К подобному развитию событий они не были готовы. Не ожидали этого удара и советские пограничники, которые первыми встали на пути немецких войск. Противник рассчитывал за короткое время смять пограничные заставы, но ему это не удалось. Пограничники стояли насмерть.

Всего на прикрытие границы 22 июня были выведены в основном на флангах советско-германского фронта 14 дивизий из 57 запланированных соединений первого эшелона. Они вступали в бой с ходу, вели оборону в широких полосах, в одноэшелонных боевых порядках, порой на не оборудованной в инженерном отношении местности, к тому же без существенной поддержки артиллерии, без должного авиационного прикрытия и зенитных средств, имея ограниченное количество боеприпасов. В связи с этим они с большими потерями вынуждены были отходить.

В целом к концу первого дня военных действий на западном направлении для Красной армии сложилась крайне тяжелая обстановка. Противник упредил соединения и части прикрытия в занятии оборонительных полос и рубежей. К исходу дня передовые отряды немецких 2-й и 3-й танковых групп вклинились в оборону советских войск на глубину 60 км. Тем самым они начали охватывать с севера и юга основные силы Западного фронта и создали благоприятные условия для своих войск действовавших на других направлениях.

Реальная обстановка, которая сложилась к исходу первого дня войны на всем советско-германском фронте, оказалась гораздо сложнее, чем это было известно военно-политическому руководству страны. Поэтому требования Главного Командования были уже не реальны, так как не отвечали быстро изменявшейся обстановке.

Так заканчивался первый день войны…

Под натиском превосходивших сил врага советские войска с тяжелыми боями отступали в глубь страны. Впереди у них была еще целая война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, которая завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран нацистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима. 5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины – 2,65 миллиона человек, более 450 000 иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли и умерли в плену.