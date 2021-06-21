ЕЩЕ 108 ЧЕЛОВЕК С ДИАГНОЗОМ COVID-19

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 61 человек, у 61 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести.

Сухум. 21 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 378 человек, из них.

В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента, мужчина 84 лет и женщина 1940 г.р.

В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 19, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16367 человек. Зарегистрировано 243 летальных случаев. Выздоровели 15269 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.