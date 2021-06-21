Перед учащимися столичных и районных школ выступили советник-посланник посольства М.В.Литвинов, руководитель представительства Россторудничества в Абхазии В.В.Чеха, а также заместитель директора Музея боевой славы им. В.Г.Ардзинба – Н.И.Медвенский.

Сухум. 21 июня 2021. Абхазия-Информ. Представительство Россотрудничества организовало в посольстве России «урок мужества» для абхазских школьников, посвященный началу Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Кроме того, юным жителям Абхазии был показан документальный фильм о первых днях Великой Отечественной войны, а также военная фотохроника.

Со своей стороны, школьники прочитали стихи военных лет.

Об этом сообщается на странице facebook посольства России в Абхазии.