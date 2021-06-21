ПОСТ ДПС НА ПСОУ – ЗАКРЫТ
Сухум. 21 июня 2021. Абхазия-Информ. Согласно приказа министра ВД Дмитрия Дбар закрыт и подлежит демонтажу пост ДПС «Псоу», личный состав расформирован.
Проверка деятельности данного подразделения была назначена и проведена в связи с поступившими обращениями и жалобами на телефон Доверия службы собственной безопасности МВД.
По результатам проверки УСБ МВД были выявлены факты непрофессионального и недобросовестного исполнения служебных обязанностей сотрудниками Госавтоинспекции, выразившихся в нарушении требований приказа министра ВД «Об усилении контроля за несением службы», а так же норм дисциплинарного Устава и Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел.
В отношении сотрудников поста ДПС «Псоу» ОГАИ УВД по Гагрскому району приняты меры дисциплинарных взысканий.
Обеспечение общественного порядка в приграничной зоне КПП «Псоу» по распоряжению министра возложено на личный состав отдела милиции п. Цандрипш УВД по Гагрскому району.
Деятельность УСБ МВД РА направлена на обеспечение законности в рядах ОВД - защите прав сотрудников милиции и выявление правонарушений, подрывающих авторитет милиции в глазах общества. В особенности, деятельность сотрудников собственной безопасности усиливается в период летнего курортного сезона.
В системе УСБ работает Горячая линия, обращения и жалобы на возможно неправомерные действия со стороны представителей ОВД принимаются круглосуточно по телефону +7 (940) 720-22-02, а так же онлайн посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.