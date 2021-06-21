ПОСТ ДПС НА ПСОУ – ЗАКРЫТ

Сухум. 21 июня 2021. Абхазия-Информ. Согласно приказа министра ВД Дмитрия Дбар закрыт и подлежит демонтажу пост ДПС «Псоу», личный состав расформирован.

Проверка деятельности данного подразделения была назначена и проведена в связи с поступившими обращениями и жалобами на телефон Доверия службы собственной безопасности МВД.

По результатам проверки УСБ МВД были выявлены факты непрофессионального и недобросовестного исполнения служебных обязанностей сотрудниками Госавтоинспекции, выразившихся в нарушении требований приказа министра ВД «Об усилении контроля за несением службы», а так же норм дисциплинарного Устава и Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел.