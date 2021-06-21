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Абхазия Информ

ПОСТ ДПС НА ПСОУ – ЗАКРЫТ

Новости Понедельник, 21 июня 2021 22:51
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ПОСТ ДПС НА ПСОУ – ЗАКРЫТ

Сухум. 21 июня 2021. Абхазия-Информ. Согласно приказа министра ВД Дмитрия Дбар закрыт и подлежит демонтажу пост ДПС «Псоу», личный состав расформирован.

Проверка деятельности данного подразделения была назначена и проведена в связи с поступившими обращениями и жалобами на телефон Доверия службы собственной безопасности МВД.

По результатам проверки УСБ МВД были выявлены факты непрофессионального и недобросовестного исполнения служебных обязанностей сотрудниками Госавтоинспекции, выразившихся в нарушении требований приказа министра ВД «Об усилении контроля за несением службы», а так же норм дисциплинарного Устава и Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел.

В отношении сотрудников поста ДПС «Псоу» ОГАИ УВД по Гагрскому району приняты меры дисциплинарных взысканий.

Обеспечение общественного порядка в приграничной зоне КПП «Псоу» по распоряжению министра возложено на личный состав отдела милиции п. Цандрипш УВД по Гагрскому району.

Деятельность УСБ МВД РА направлена на обеспечение законности в рядах ОВД - защите прав сотрудников милиции и выявление правонарушений, подрывающих авторитет милиции в глазах общества. В особенности, деятельность сотрудников собственной безопасности усиливается в период летнего курортного сезона.

В системе УСБ работает Горячая линия, обращения и жалобы на возможно неправомерные действия со стороны представителей ОВД принимаются круглосуточно по телефону +7 (940) 720-22-02, а так же онлайн посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июня 2021 22:56

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